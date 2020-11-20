В Белоруссии создан новый координационный совет оппозиции

UPD: Алексиевич опровергла создание нового совета. «В Координационный совет зачислено много новых людей, есть руководящий орган. Все наше движение продолжает работать. И были такие новые люди, как Баграцов. И другие люди заходят туда, но их имена не разглашаются», — пояснила она.

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Белорусская оппозиция создала новый координационный совет, предыдущий состав больше не действует. Имена членов нового органа держатся в тайне для их защиты, сообщила нобелевский лауреат Светлана Алексиевич в интервью изданию Spiegel.

«Координационного совета оппозиции больше нет. Его члены либо были, либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны или бежали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты. Общение ведется через социальные сети», — приводит цитату «МБХ медиа».

В августе против Координационного совета возбудили уголовное дело о призывах к захвату государственной власти. Из семи членов президиума КС шестеро задержаны или вынужденно находятся за границей. Алексиевич отъезд из страны объясняла деловой поездкой.