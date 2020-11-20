Страны Балтии расширили санкции против Минска

UPD: Европейские санкции поддержали страны — кандидаты на вступление в ЕС: Республика Северная Македония, Черногория и Албания, входящие в Европейскую экономическую зону Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина.



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Литва, Латвия и Эстония расширили санкции в отношении должностных лиц Белоруссии, внеся в список министров информации и спорта, а также сотрудников милиции. Всего список дополнен 28 фамилиями, сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает «Интерфакс».

По словам Линкявичюса, санкции в отношении белорусских министров информации и спорта введены в ответ на ограничения интернета и преследование спортсменов, критикующих режим.

Всего в «черном списке» балтийских стран уже более 150 человек, которым запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию. Европейские санкции введены в отношении 59 лиц, они включают запрет на въезд и заморозку активов.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что ситуация в Белоруссии остается очень напряженной, а власти оказывают все большее давление на мирных протестующих. «Санкции — наш способ выразить свое отношение, и мы по-прежнему призываем власти Беларуси незамедлительно прекратить насилие против народа и освободить задержанных во время акций протеста, в том числе политзаключенных», — заявил Рейнсалу.