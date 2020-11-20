Обвинение запросило 20 лет колонии строгого режима для Александра Шестуна

На заседании суда прокурор запросил 20 лет колонии строгого режима для бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Он также потребовал назначить ему штраф в 50 млн руб., пишет «Медиазона» со ссылкой на супругу бывшего чиновника Юлию Шестун.

Александр Шестун был арестован в июне 2018 года по подозрению в незаконной продаже администрацией района четырех земельных участков. Он вину не признает, считая, что уголовное дело возбуждено незаконно из-за его конфликта с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Он связывает преследование с отказом уйти в отставку. Перед задержанием он рассказывал об угрозах со стороны Воробьева, главы управления «К» ФСБ Ивана Ткачева и начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина.

Обвинение со временем добавляло вменяемые Шестуну статьи УК. В итоге ему инкриминируют особо крупное мошенничество, легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконную предпринимательскую деятельность и получение особо крупной взятки.