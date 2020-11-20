Названы города с самым высоким риском заражения коронавирусом

Наиболее высока вероятность заражения коронавирусом в России у жителей Перми и Воронежа. Об этом свидетельствуют результаты исследования «СберИндекса», передает РБК. В этих городах риск заразиться коронавирусом на 15% выше, чем в среднем по стране. Далее идут Иркутск и Новосибирск — там вероятность заболевания на 7% выше, чем в среднем по России.
Эксперты прогнозировали риск заражения с помощью онлайн-сервиса «Симптом-чекер», позволяющего пользователю распознать опасные симптомы и выяснить, в какой форме будет протекать болезнь.
За последние сутки в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса. 461 человек умер.