Названы города с самым высоким риском заражения коронавирусом

Наиболее высока вероятность заражения коронавирусом в России у жителей Перми и Воронежа. Об этом свидетельствуют результаты исследования «СберИндекса», передает РБК. В этих городах риск заразиться коронавирусом на 15% выше, чем в среднем по стране. Далее идут Иркутск и Новосибирск — там вероятность заболевания на 7% выше, чем в среднем по России.



Жители Хабаровска, Красноярска, Челябинска, Омска и Саратова рискуют так же, как и все остальные россияне. Наиболее безопасными с точки зрения эпидемиологии «СберИндекс» признал Москву, Краснодар и Нижний Новгород. Вероятность заразиться ниже среднего также в Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Владивостоке, Санкт-Петербурге.Эксперты прогнозировали риск заражения с помощью онлайн-сервиса «Симптом-чекер», позволяющего пользователю распознать опасные симптомы и выяснить, в какой форме будет протекать болезнь.

За последние сутки в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса. 461 человек умер.