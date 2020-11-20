Глава Забайкалья улетел на рейсовом самолете, оставив пассажиров на земле

UPD: В пресс-службе Осипова утверждают, что губернатор не «угонял» самолет. «Из-за технической неисправности судна, которое стояло первым на вылет, произошел сбой в полетах. «Ангара» отправила резервный борт с места базирования — город Иркутск. Они клялись, что всех напоили-накормили. Александр Михайловича не накормили, к сожалению. Не знаю, почему, — заявили в там изданию «Подъем». — Губернатор ни в коем случае не мог стать причиной того, что кто-то из пассажиров вылетел в Чару не своевременно. Александр Михайлович точно так же улетел с большим опозданием, в числе пассажиров, кто ожидал первого рейса, и в рабочую командировку вылетел не по расписанию — не в 7 с чем-то, а в 9.30».

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Рейс из Читы до местного райцентра Чара задержали на четыре часа, так как на самолете улетел губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Как пишет ИА «Чита.Ру» около 40 пассажиров остались ждать дополнительный самолет из Иркутска.

Один из пассажиров сообщил журналистам, что изначально им объяснили задержку рейса техническими причинами, но позже выяснилось, что на самолете улетел в Чару губернатор. В справочной аэропорта эту информацию подтвердили.

В пресс-службе правительства сообщили, что губернатор Осипов улетел в Каларский район с рабочей поездкой, где «осмотрит дороги муниципалитета, объекты культуры и образования, проверит работу центральной районной больницы в период пандемии». Также руководитель Забайкалья осмотрит аэропорт села Чара, запланированный к модернизации в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов».

«С последней пресс-конференции губернатора Забайкальского края Александра Осипова прошел 1 год, 11 месяцев и 16 дней», — отмечают журналисты.