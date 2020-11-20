Жителя России осудили на 13 лет колонии за попытку передать ЦРУ военные разработки

Брянский областной суд признал виновным в совершении госизмены Юрия Ещенко, его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Как сообщают в ФСБ, на суде Ещенко признал свою вину и раскаялся.

«Ещенко работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, — сообщают в спецслужбе. — В корыстных целях он решил передать США информацию о перспективных разработках российского ВПК. В 2015 – 2017 годах он копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте. В начале 2019 года установил контакт с ЦРУ США».

Его задержали в июле того же года при попытке передать информацию иностранной спецслужбе.