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Путин ликвидировал Роспечать и Россвязь

20.11.2020

Президент Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь, их функции переданы Минцифры. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

Делается это «в целях совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих», — говорится в документе.

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