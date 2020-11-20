Москва закупит вакцину от COVID-19 на 10 млн человек

На вакцинацию москвичей от коронавируса в бюджете города на 2021 год запланировано 10 млрд рублей, чего хватит на закупку доз для 10 млн человек. Таким образом, власти планируют привить почти всех жителей Москвы старше 18 лет, подсчитали «Открытые медиа».

Руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда Inbio Ventures Илья Ясный отметил, что для создания коллективного иммунитета от коронавируса необходимо привить порядка 70% населения, поэтому поставка 10 млн доз вакцины в случае Москвы выглядит разумно, несмотря на то, что сама по себе отметка в 10 млн скорее не реалистична, ведь многие жители могут и не захотеть прививаться. Ранее опрос «Левада-центра» показал, что 61% москвичей не готовы делать себе прививку от коронавируса в рамках бесплатной вакцинации.