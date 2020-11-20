Светлана Прокопьева получила премию Комитета по защите журналистов

Псковская журналистка Светлана Прокопьева стала лауреатом Международной премии за свободу прессы Комитета защиты журналистов. В июле суд в России признал ее виновной в оправдании терроризма.





Уголовное дело против Прокопьевой возбудили из-за ее материала, где она озвучила свою позицию о причинах теракта в УФСБ Архангельска: государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним. Взрыв на входе в здание ФСБ произошел утром 31 октября 2018 года. В результате погиб 17-летний молодой человек, принесший бомбу, еще три человека получили травмы. Подрывник относил себя к анархистам.

«Мы убеждены — уголовное дело Светланы Прокопьевой имеет откровенно политический, показательно расправный характер и ставит целью запугать российских журналистов. Когда за политическое суждение прокурор требует посадить журналиста на шесть лет, когда работа журналиста приравнивается к преступлению — это убивает профессию», — указывали в своем заявлении правозащитники.





Кроме Прокопьевой лауреатами премии стали бангладешский фотожурналист Шахидул Алам, независимый журналист из Ирана Мохаммад Мозаед и Дапо Олоруниоми — соучредитель, генеральный директор и издатель нигерийской газеты Premium Times.

Юрист и правозащитница Амаль Клуни получила премию имени Гвен Айфилл за свободу прессы.