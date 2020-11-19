Илья Яшин вызвал лидера московской фракции «Единой России» на дебаты по поводу бюджета города

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин вызвал руководителя фракции «Единой России» в Мосгордуме Степана Орлова на дебаты по теме городского бюджета.

«Уверен, что руководство партии власти должно быть готово публично защищать свою позицию по такому важному вопросу», — отметил Яшин в Twitter.

МГД приняла проект бюджета в первом чтении. Все члены фракции «ЕР» поддержали документ.

«В своих публичных выступлениях вы называли этот документ результатом грамотных и эффективных действий столичного правительства. У меня иная точка зрения: полагаю, что данный проект бюджета идет в разрез с интересами большинства горожан и создает огромное пространство для коррупции», — пишет Яшин в обращении Орлову.

По мнению Яшина, проект бюджета — «апофеоз наглости и коррупции», который предполагает увеличение расходов на фоне долгов: «Беспрецедентные траты на «благоустройство». Огромные расходы на содержание чиновников. И уже привычная для столицы экономия на учителях и врачах».

Подробно Яшин разбирал бюджет Москвы накануне.