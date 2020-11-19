Основателей telegram-канала НЕХТА внесли в список террористов

КГБ Белоруссии внес основателя telegram-канала НЕХТА Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Путило и Протасевич живут и работают в Польше. 16 ноября Белоруссия потребовала выдать их «в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности».

Ранее СК Белоруссии обвинил Путило и Протасевича в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, в их отношении возбуждено уголовное дело из-за действий, «направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности». Речь идет о возбуждении вражды в отношении представителей власти и правоохранителей.

Канал активно освещает протесты в Белоруссии, его аудитория — более 1,7 млн человек. Степан Путило стал одним из представителей белорусской оппозиции, кого Европарламент объявил победителем ежегодной премии «За свободу мысли» имени Сахарова.

В октябре суд признал telegram-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими материалами. После этого канал сменил логотип и название на «НЕХТА Live».