Сергей Смирнов о новом поводе для блокировки сайтов

Новый закон о блокировке соцсетей из-за ограничений доступа российским СМИ раздражает даже не тем, что отключат ютуб, фейсбук и твиттер. Конечно, они это могли бы сделать и без всяких новых законов, уже существующих достаточно.

Бесит, что они начали говорить про ДИСКРИМИНАЦИЮ. «Понимаете, там же у этих гигантов есть проблемы и со своими клиентами. Они же не только дискриминируют наши СМИ и наших пользователей, они и своих пользователей тоже дискриминируют. То есть это проблема на самом деле носит более широкий характер. Но в данном случае пусть со своими они сами разбираются, а нам главное защитить наших пользователей от такой дискриминации», – вот что Песков говорит.

Про дискриминацию, значит. То есть законы об ЛГБТ-пропаганде это была не дискриминация по сексуальной ориентации? Или высылка грузин в 2008 году по национальности? Или уголовное преследование «Свидетелей Иеговы» по религии? Вы со своим привычным лицемерием думаете, что никто не сможет открыть определение слова «дискриминация»? Не надейтесь.

А то, что ваши тупые и бездарные пропагандисты теряют популярность, говорит лишь об одном: общество в России, несмотря на все ваши усилия, прогрессирует.

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