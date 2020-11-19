Алексей Малобродский: Настоящий суд еще предстоит

Что у нас нового? Ничего нового, все старое: Три наряженные в мантии куклы со стеклянными непроницаемыми глазами, плохо скрывая скуку, выслушали подробные, подкрепленные документально доводы защиты о незаконности приговора по «Делу «Седьмой студии». Затем ритуально на 20 минут сходили в совещательную комнату и оставили приговор в силе, а жалобу без удовлетворения, еще раз продемонстрировав отсутствие суда в нашей бедной стране и отсутствие стыда и достоинства у судей.

Эта ленивая, трусливая, циничная, покорная, масса - именно масса, им несть числа - и есть самое большое зло, насаждающее разврат в наших душах, неверие и уныние. Они, вероятно, рассчитывают в массе сохранить анонимность. Напрасно - всех в свое время вспомним по именам, потому что настоящий суд еще предстоит.

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