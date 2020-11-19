Cуд оправдал руководителя ярославской ИК-1 и его заместителя по делу о пытках заключенного

Суд в Ярославле оправдал врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу о пытках заключенного Евгения Макарова. Другим фигурантам неазначили различные сроки наказания, пишет «Медиазона».

Алексею Микитюку и Сипану Мамояну назначили 3 года колонии, Дмитрию Соловьеву, Сергею Драчеву и Руслану Цветкову — 3 года и 5 месяцев, Алексею Андрееву — 3 года и 2 месяца. Но с учетом времени под арестом их освободили в зале суда.

Александра Морозова, Алексея Бровкина, Игоря Богданова и Андрея Зыбина приговорили к 4 годам колонии, Максима Яблокова — к 4 годам и 3 месяцам.

В 2017 году сотрудники ИК-1 по поручению начальства избили Макарова резиновой дубинкой и кулаками. Пытки записали на служебный видеорегистратор. Запись попала в руки правозащитников, ее опубликовала «Новая газета». После этого Следственный комитет начал расследование. Обвиняемыми стали 14 человек. В январе 2019 года бывший замначальника оперативного отдела ИК-1 Сергей Ефремов, признавший вину, получил четыре года колонии.

Евгений Макаров, ставший жертвой пыток, вышел на свободу в октябре 2018 года.