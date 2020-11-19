Власти Австралии признали военные преступления своих солдат в Афганистане

Австралия может привлечь к ответственности своих военных за преступления, совершенные в Афганистане с 2005 по 2016 год. Среди преступлений — пытки и убийства, в том числе совершенные в качестве «ритуала посвящения» молодых солдат, передает Euronews.

Все эти преступления совершались в небоевой обстановке против невооруженных людей. В докладе содержатся материалы о совершении 39 «неоправданных убийств», обвинения выдвинуты против двух десятков военнослужащих. В Минобороны страны заявляют, что могут лишить признанных виновными наград и званий, полученных в Афганистане.

«От имени сил обороны Австралии я приношу народу Афганистана искренние безоговорочные извинения за проступки австралийских солдат. В этом контексте предполагается, что некоторые подразделения брали правосудие в собственные руки, правила нарушались, отчеты подделывались, распространялась ложь, пленных убивали», — заявил командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл.

Сбор материалов для опубликованного доклада занял несколько лет, были проанализированы десятки тысяч многостраничных документов и опрошены 400 свидетелей. Власти Австралии назначили специального прокурора для расследования обвинений, чтобы избежать вмешательства Международного уголовного суда.