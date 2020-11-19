Отель МИД продает билеты на новогоднюю вечеринку, несмотря на коронавирусный запрет

Главное управление по обслуживанию дипкорпуса МИД объявило конкурс на проведение Нового года и Рождества в ведомственном отеле «Moscow Country Club» в Подмосковье. Запрос предложений размещен на сайте госзакупок, обнаружили «Открытые медиа». Вечеринка с названием «Новый год в блеске металла» пройдет 31 декабря, ее организация обойдется почти в 5 млн руб. Подрядчик должен украсить помещения, поставить елку, изготовить фигуру быка, напечатать приглашения и купить 400 подарков для гостей.



Основная часть мероприятия начнется в 10 часов вечера и закончится в 4 часа утра. Отдыхающих будут развлекать диджей и ведущий, выступит «популярный артист» и танцевальный коллектив. Встретить Новый год в «Moscow Country Club» может любой желающий: трехдневные новогодние туры продаются по цене от 66 до 127 тыс. руб. на человека.

С 17 октября в Подмосковье действует запрет на работу ночных баров и ресторанов с полуночи до 8 утра. Ограничения касаются работы баров, ресторанов, караоке, ночных клубов и других подобных заведений. О запрете на работу ресторанов в ночное время Владимиру Путину также доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании 18 ноября. По ее словам, в 79 регионах запрещено проведение развлекательных мероприятий и работа ресторанов в ночное время.



