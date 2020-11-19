К порвавшему портрет Путина депутату пришла полиция

Полиция проводит проверку в отношении местного депутата из Петербурга из-за порванной фотографии президента Владимира Путина.

Как рассказал глава «Агоры» Павел Чиков, депутат муниципального образования «Смольнинское» Никита Юферев повесил в одном из кабинетов местной администрации портрет Александра Пушкина. Через несколько дней он обнаружил, что портрет пропал — вместо него висела фотография Владимира Путина. Юферев ее сорвал и порвал, а одна из сотрудниц администрации вызвала полицию. На место прибыли несколько сотрудников, которые опросили всех присутствующих и уехали.

«Медиазона» пишет, что Юферев поясняя свои действия сказал, что порвал «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента Владимира Путина», на котором не было никаких подписей, «потому что был зол в связи с пропажей принадлежащего ему портрета Пушкина».