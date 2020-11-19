ЕСПЧ обязал Россию разблокировать сайты «Грани», «Каспаров» и «Ежедневного журнала»

Европейский суд по правам человека обязал Генпрокуратуру России разблокировать сайты «Грани», «Каспаров», и «Ежедневного журнала», заблокированные с 2014 года, Минюст должен выплатить компенсации руководству этих ресурсов. Об этом сообщил руководитель «Агоры» Павел Чиков.



«Российские власти пытались обжаловать решение ЕСПЧ по делам о блокировках сайтов, но суд отказался выносить это дело на рассмотрение Большой палаты, — пояснил правозащитник. — Теперь Генпрокуратура обязана разблокировать сайты Грани.Ру (https://graniru.org/), Каспаров.Ру (http://kasparov.ru/), Ежедневного журнала (http://ej.ru/)»

Newsru.com напоминает, что ЕСПЧ еще в июне признал незаконной внесудебную блокировку этих сайтов, назначив их издателям компенсацию по €10 тыс. Суд счел, что российские власти нарушили права изданий на свободу выражения мнения и на эффективное средство правовой защиты.

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам в 2014 году по «закону Лугового», который дал Генпрокуратуре право требовать блокировки интернет-сайтов «с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным акциям протеста». «Грани.ру» заблокировали из-за статьи об акции «Стратегия-6» — протестах активистов каждого шестого числа месяца в знак несогласия с действиями властей по «болотному делу». На сайте «Каспаров.ру» претензии возникли к фотографии листовки с изображением вооруженного человека и текстом «Проснись, Крым! Оккупанты и их приспешники нагло крадут ваши деньги и портят ваши города. Не молчи! Не сдавайся!» Поводом для блокировки «Ежедневного журнала» стал раздел «Болотное дело».

