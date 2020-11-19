Проигравший выборы президента Молдовы Додон собрался в Россию

Действующий президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что посетит Москву, чтобы встретиться с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. По его словам, он уже пообщался с Козаком по телефону и договорился о личной встрече «для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия».

Второй тур президентских выборов в Молдове прошел 15 ноября. На них проевропейский кандидат Майя Санду, набрала 57,72% голосов, а считающийся прокремлевским Игорь Додон — 42,28%.