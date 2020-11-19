Следствие просит арестовать зампреда правительства Подмосковья

UPD: суд отправил Куракина под арест на два месяца, до 17 января.

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Ходатайство следствия об аресте заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина сегодня рассмотрит Басманный суд Москвы — чиновника подозревают в получении взятки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Куракина задержали 18 ноября. Его подозревают в коррупции во время его работы руководителем департамента имущественных отношений Министерства обороны России. Свою вину он не признает.

По версии следствия, в 2012 - 2017 годах Куракин вместе с чиновниками лесного хозяйства переоформлял принадлежащие Министерству обороны земли в разных регионах, вырубал и продавал растущий на них лес, а участки продавал под нелегальные свалки и застройку. Следствие оценивает причиненный ущерб в 2 млрд руб., говорит источник «Интерфакса». По данным «Коммерсанта», ущерб составляет более 4 млрд руб.