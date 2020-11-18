Путин назначил врио губернатора Белгородской области

Президент России Владимир Путин на встрече с Вячеславом Гладковым сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Об этом сообщили в Кремле.

Путин еще 22 сентября освободил от должности губернатора Белгородской области Евгения Савченко, который 17 сентября написал заявление о досрочном выходе в отставку. При этом Савченко тогда представил региональным министрам нового вице-губернатора Дениса Буцаева, которого областная дума назначила и.о. главы региона.

Гладков с 2016 по 2018 годы был заместителем губернатора — председателем правительства Севастополя. С июня 2018 года работал заместителем председателя правительства Ставропольского края.