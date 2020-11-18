Профсоюз журналистов: В России могут появится «реестровые» журналисты с QR-кодом

В России вновь активизировались попытки «сертифицировать» журналистов и ограничить возможности репортеров при освещении протестных акций. Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин внес в Госдуму два законопроекта, ужесточающих правила проведения митингов, в частности проект затрагивает и права журналистов: он предполагает запрет для журналистов, работающих на массовых акциях, в непосредственном участии и организации этих мероприятий.



Депутат уточнил, что журналисты без опознавательных знаков будут считаться участниками митинга. Согласно документу, журналистам при осуществлении профессиональной деятельности будет запрещено проводить агитацию, участвовать в организации публичного мероприятия, обсуждениях, принятии решений и других публичных действиях в его рамках, а также использовать «различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения». Скрывать отличительные знаки прессы также запрещается.



Профсоюз журналистов и работников СМИ считает, что инициатива депутата Вяткина не должна дойти до стадии рассмотрения, так как на практике реализация этой репрессивной инициативы может узаконить тотальное задержание журналистов, работающих на публичных акциях и в городском пространстве. Мы убеждены, что законодатель не должен вторгаться в сферу, которая регулируется положениями профессиональной этики.



Профсоюз также озадачен инициативой Союза журналистов России, который в ответ на депутатскую инициативу предложил «единый стандарт журналистского удостоверения с QR-кодом» и создание единого реестра журналистов и редакционных удостоверений.



«Когда-то у нас появилось реестровое казачество, теперь хотят ввести институт реестровых журналистов. Мы подобные меры поддержать не можем и считаем их просто вредными», — прокомментировала ситуацию член Профбюро ПЖ журналистка Софья Русова.



Профсоюз журналистов считает, что какие-либо изменения, касающиеся ограничения прав журналистов, недопустимы и опасны для профессионального сообщества и общества в целом. Мы также призываем Союз журналистов России и Комитет Госдумы по информационной политике к проведению широкого и открытого обсуждения вопросов, касающееся работы журналистов, блогеров и сотрудников СМИ.



Только профессиональное сообщество, а не руководство СЖР, Роскомнадзор, Минцифры или еще какие-то властные или околовластные инстанции могут решать вопрос о том, кого можно считать или не считать журналистом — человеком, который служит общественному благу, собирая и распространяя информацию. Все это подпадает под действие 10 статьи Европейской конвенции о правах человека, подписанной и ратифицированной Россией.

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