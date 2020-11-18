Михаилу Меню предъявили обвинение в присвоении 700 млн бюджетных рублей

Следственный комитет предъявил бывшему губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню обвинение в растрате 700 млн рублей из бюджета региона в 2011 году.

«По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области совместно с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из Министерства финансов РФ для поддержки Ивановской области. По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Указанные денежные средства на следующий день были похищены преступной группой», — сообщили в СК.

Ранее Совет Федерации разрешил задержать чиновника, после чего его увезли на допрос в СК.