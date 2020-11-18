Илья Яшин: Москва занимает 510 млрд

Друзья, нужно ваше внимание. Я изучил бюджет Москвы, внесенный Собяниным. Это документ запредельной наглости. Даже не верится, что его всерьез хотят утвердить.

Судите сами.

Впервые за 10 лет бюджет принимается с дефицитом. Мэрии не хватает 510 миллиардов, которые планируется взять в долг.

Причины понятны: из-за эпидемии экономика просела, денег не хватает. Но Собянину даже в голову не приходит экономить. Наоборот: он еще больше увеличивает расходы по сравнению с нынешним годом.

И главное — на что!

Только на благоустройство за три года потратят 926 млрд. Почти ТРИЛЛИОН — это же охренеть можно! До 90 млрд в год увеличится кормушка, которую чиновники сожрут в виде зарплат, премий и привилегий. Содержание одного только мэра Москвы обойдется городу в 200 млн ежегодно.

Ну то есть на фоне кризиса и долгов устраивают буквально пир во время чумы, размазывая жратву по сальным рожам. А рядом со столом стоят бедные родственники и ловят объедки. Но не дождутся.

Образование, например, вырастет в следующем году, но снова будет урезано в 2022-м. А здравоохранения в этом году получило больше, чем планировалось изначально — но уже в 2021 году похудеет сразу на 100 млрд.

Зато по ТВ Собянин будет рассказывать, что «бюджет Москвы останется социально направленным». И ведь многие поверят в эту чушь.

В общем, я сделал видео, где кратко и по существу разобрал бюджет Москвы, который пытается протолкнуть мэрия. Уже скоро его рассмотрит Мосгордума — и важно привлечь к этому внимание. После голосования я опубликую фамилию каждого депутата, который проголосовал за.

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