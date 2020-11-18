Алексей Макаркин о законах против оппозиции

Серия законов, направленных против оппозиционной активности, готовилась давно. Например, судебные решения о штрафах за участие в серии одиночных пикетов, «объединенных одним замыслом и общей организацией», принимались на основе постановления Верховного суда, принятого еще в 2018 году. Тогда причиной его появления могли стать пикеты в Москве в поддержку Олега Сенцова (с тех пор Сенцов уже обменян, но решение, разумеется, никуда не исчезло). Его активное применение относится уже к началу нынешнего года, когда стали штрафовать за участие в пикетах в поддержку Ивана Сафронова, давая понять, что прецедент с другим Иваном – Голуновым – в этом случае работать не будет. Так как речь идет не о разборках разных групп силовиков, а о государственной безопасности.

Кстати, распространение новой нормы о физлицах – иностранных агентах – на профессиональных и самодеятельных военных аналитиков также является прямым последствием «дела Сафронова». О самом введении термина «физлица – иностранные агенты» тоже говорят довольно давно. Триггером для ряда ужесточений законодательства о митингах (кроме пикетов) стали прошлогодние массовые акции в Москве, после которых была реаниминирована «дадинская» статья УК (по ней осудили Константина Котова).

Но комплексный характер законодательных новелл – когда, кажется, все «ужесточительные» предложения были включены и одновременно внесены – может быть связан с двумя обстоятельствами последних месяцев. Первое – неожиданно массовые и длительные протесты в спокойной доселе Беларуси. Второе – результаты президентских выборов в США (Трамп был полностью равнодушен к идее продвижения демократии и к российской оппозиции, администрация Байдена, видимо, будет менее индифферентна). Плюс выборы в Госдуму в следующем году. Одновременное внесение законопроектов создает кумулятивный психологический эффект, призванный продемонстрировать серьезность намерений власти.

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