Дмитрий Гудков: Бешеный принтер разбушевался

Как только депутаты проголосовали за право Путина стать пожизненно неподсудным, сразу принялись за остальных россиян.

Внесённые в думу законопроекты запрещают остальным россиянам:

⁃ стоять в очередях на одиночные пикеты. Помните, как актеры и деятели искусства выходили в защиту Павла Устинова? Скоро будет нельзя.

⁃ во время выборов публиковать в интернете информацию, которая решением ЦИК будет признана незаконной агитацией. Дискутируют о размере штрафов.

⁃ запрещают писать в интернете об иноагентах (без упоминания их статуса). Разрешают объявить иноагентом не только организацию, но и физическое лицо. В этом же законопроекте от иноагентов требуется указывать свой статус при визите даже в школу или поликлинику. Не преувеличиваю. Все тут – https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057914-7

⁃ Кроме того, в Совете Федерации предложили ввести термин «кандидат-иностранный агент», который должен быть указан в бюллетени. Для получения такого ярлыка достаточно репоста сообщения, где упоминается организация из перечня иноагентов. При этом такой организацией может быть признана даже незарегистрированная.

⁃ запрещают заниматься «просветительской деятельностью» вне школ и вузов.

Все просто: авторитаризм, потеряв народную поддержку, уходит в глухую оборону. Главный мотив всех этих «законодательных новелл» – страх перед гражданским обществом и запросом на перемены. Об этом вчера в Думе прекрасно сказал Володин: не хотите же вы, чтобы Путин вышел на улицу незащищенным.

Из этого можно сделать три вывода:

Первый – государство запрещает только тот формат протеста, который ему не угрожает. Одиночные пикеты, небольшие митинги, публикации, которые мало кто читает. Но требования по-настоящему массового протеста, которые нельзя проигнорировать, никакие законы не остановят.

Много Хабаровск спрашивал разрешения выйти попротестовать? А Шиес или Куштау? Я ещё помню, как после убийства Немцова шествие на 50 тысяч было согласовано за час, несмотря на требования закона о подаче заявки за 10 дней. Власть сама показывает обществу единственный оставшийся маршрут. Других вариантов не осталось.

Второй вывод – запрет на любую общественную активность приведет к взрыву. Если выпускать пар на тех же выборах и даже на одиночных пикетах нельзя – то он накопится, пока крышка не отлетит. И чем больше запрещать – тем сильнее будет итоговый взрыв, физика же, каждый депутат Госдумы может лично поставить эксперимент дома на плите.

И третий. Депутаты, чиновники почему-то уверены, что все эти репрессии в государстве с уничтоженными судами – против нас. Полезно учить историю в школе. Они, конечно, задумываются против граждан, калечат жизнь простых людей, но бумерангом возвращаются и бьют уже по всем подряд, не разбирая чинов и званий.

Вот, свежий пример. Совет Федерации по запросу Генпрокурора сегодня дал разрешение на арест одного из известных представителей власти – бывшего губернатора Ивановской области и аудитора Счётной палаты Михаила Меня.

«Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чём дело, сейчас буду выяснять», — комментирует Мень ситуацию «Интерфаксу».

Что за ерунда? Это ваша любимая диктатура. Только теперь она пришла за вами.

И, конечно, это не борьба с коррупцией, воруют там все. Это борьба бульдогов под ковром, за чьи-то конкретные интересы. Видимо, что-то там Мень нааудировал в Счетной палате, у кого не надо.

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