Михаила Меня увезли на допрос

Сотрудники ФСБ и МВД задержали аудитора Счетной палаты и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня Его везут на допрос, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Ранее сегодня Совет Федерации разрешил задержать Меня и привлечь его в качестве обвиняемого по уголовному делу о хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области в 2011 году.

Доказательства следствия основаны на показаниях, которые против бывшего губернатора дали его тогдашний первый заместитель Павел Коньков и другие региональные чиновники, заявил генпрокурор Игорь Краснов. Сам Коньков был задержан в Иванове 31 мая 2019 года и арестован по делу о мошенническом хищении около 700 млн руб.