Писатели и христиане Белоруссии просят власти прекратить насилие

С открытыми письмами к властям страны обратились члены Союза белорусских писателей и христиане — они требуют прекратить насилие.

«Мы, белорусские писатели, серьезно обеспокоены тем, что на протяжении последних 100 дней в нашей стране происходит постоянная эскалация насилия со стороны правоохранительных органов и административных назначенцев по отношению к гражданам, которые идут на мирные акции протеста и солидарность <…> Обращаемся к властям, руководителям государственных структур, сохранившим здравомыслие чиновникам с требованием: пока вы не погрузите страну в пучину насилия и кризиса, — немедленно прекратите массовые репрессии, издевательства над людьми, которые хотят перемен, признать свое поражение и принять волю народа!» — говорится в письме писателей.

Подписи под ним оставили более 140 человек, в том числе Светлана Алексиевич и Саша Филипенко.

Верующие христианских конфессий Белоруссии пишут, что «сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года, лжесвидетельства в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения — это не только нарушение законов Республики Беларусь, но и тяжкий грех. Не лги, не произноси ложного свидетельства — это Божья заповедь».



«Применение оружия силовыми структурами Беларуси, которое привело к гибели мирных граждан, пытки и причинение тяжких телесных повреждений перевели политическое противостояние в морально-этическую плоскость. Поддерживать незаконные действия властей безнравственно. Молчать о беззаконии в Беларуси — это значит причинять страдания десяткам тысяч человек по всей стране», — говорится в открытом письме.



Его авторы призывают «каждого человека, представляющего государственные органы», сделать все, чтобы остановить насилие в отношении граждан, восстановить законность и провести новые президентские выборы. Подписали текст более 1100 человек.