На пост уходящего главы Мордовии претендует премьер Дагестана

После того как глава Мордовии Владимир Волков сегодня обратился к президенту с прошением об отставке, одним из претендентов на его место стал премьер-министр Дагестана Артем Здунов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

«Нужно давать дорогу молодым», — пояснил решение об отставке Волков. Но собеседник РБК, близкий к руководству Мордовии, сообщил, что причиной ухода стал возраст и состояние здоровья.

Агентство также отмечает, что сегодня вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с Владимиром Путиным заявила, что ситуация с коечным фондом во время распространения коронавируса в Мордовии является одной из худших в стране.