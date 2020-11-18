Совфед разрешил задержать экс-губернатора Михаила Меня

Совет Федерации разрешил задержать аудитора Счетной палаты, бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня и привлечь его в качестве обвиняемого по уголовному делу. Генпрокурор Игорь Краснов объяснил, что предварительное расследование позволило найти доказательства причастности Меня к хищению 700 млн руб. из бюджета Ивановской области в 2011 году, передает «Интерфакс».

Аудитору вменяют статью о присвоении или растрате, совершенных организованной группой или в особо крупном размере. Сам он заявил, что узнал об уголовном деле из СМИ: «Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять».

Мень в Счетной палате работает с июня 2018 года. До этого он был министром строительства и ЖКХ. Ивановской областью Мень руководил с декабря 2005 года по середину октября 2013 года.