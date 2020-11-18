Пашинян представил послевоенный план для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил план нормализации ситуации в Армении после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе. Дорожная карта, которую он опубликовал в Facebook, включает в себя:

- восстановление переговорного процесса по Нагорному Карабаху в формате Минской группы ОБСЕ;

- возвращение жителей Карабаха в их дома и восстановление разрушенной инфраструктуры;

- предоставление социальных гарантий семьям погибших военнослужащих и мирных граждан;

- восстановление жилых объектов и инфраструктуры на территории Армении, пострадавших в результате конфликта;

- реформа Вооруженных сил Армении;

- преодоление пандемии коронавируса и устранение ее последствий;

- восстановление экономической активности в стране;

- принятие нового избирательного кодекса и закона о партиях;

- финансирование института специализированных судей в целях создания антикоррупционного суда и принятие закона об изъятии незаконного имущества;

- проведение постоянных консультаций с армянскими структурами и представителями диаспоры по вопросу реализации этих задач.

«Самая главная цель всего этого — обеспечить демократическую стабильность Армении <…> Реализация этих мероприятий займет полгода. Буду отчитываться о выполнении дорожной карты в июне 2021 года», — отметил Пашинян.

После того как лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, в Ереване вспыхнули протесты. Их участники требуют отмены соглашения и отставки премьера.