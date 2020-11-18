Глава Якутска решила продать здание мэрии для пополнения бюджета

Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила о намерении продать здание городской администрации, расположенное в центре.

«Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Например, мой первый заместитель предлагает нам разместиться в 17 квартале. Поддерживаю. Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый̆ чиновник может спрятаться за своей̆ дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга», — написала она в Instagram.



Авксентьева отметила, что для удобства жителей в центре города будет организован фронт-офис для приема граждан.

Глава города также сообщила, что власти скоро начнут тестировать программу поездок на такси в служебных целях. «Содержание автотранспорта дорого. Например, от служебного автотранспорта в Москве мы отказались еще в начале года. В командировках все спокойно ездим на метро, в некоторых случаях — на такси», — пояснила она, заметив, что городу «жизненно необходимы новые источники для пополнения бюджета».