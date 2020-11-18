Сенаторы дали президенту согласие на использование военных в Нагорном Карабахе

Совет Федерации дал согласие президенту на размещение военного миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Решение принято единогласно.

Согласие дано только сегодня, хотя решение о направлении миротворцев было принято еще в ночь на 10 ноября. Первые отряды появились в Карабахе уже утром, сейчас контингент уже полностью разместился в зоне конфликта.

«Дать согласие президенту Российской Федерации на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования Вооруженных сил Российской Федерации с необходимым вооружением, военной и специальной техникой <…> в целях соблюдения договоренностей о прекращении огня и других враждебных действий с азербайджанской и армянской сторон, во избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения существенного ущерба гражданским объектам», — говорится в принятом сегодня постановлении.

10 ноября глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас говорил, что дача согласия СФ для оперативного направления миротворцев в зону конфликта президенту не требуется. Сегодня он пояснил, что согласие сенаторов все-таки требуется, так как миротворцы направляются на длительный срок.

«По постановлению 2009 года можно перебросить войска для защиты наших граждан, войск размещенных там. Там сбили наш вертолет, два человека погибли, войска перебросили, чтобы остановить войну. Президент имеет на это полное право без специального решения Совета Федерации. Но так как войска там на пять лет, а это уже не оперативная обстановка, то на решение таких задач нужно согласие Совфеда», — сказал Клишас.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил ранее, что глава государства может использовать Вооруженные силы за рубежом в соответствии с постановлением Совета Федерации от 2015 года, и отдельного разрешения на отправку миротворцев в Нагорный Карабах не требуется. Этот документ дает президенту согласие на использование военных за пределами России «на основе общепризнанных принципов и норм международного права». Песков также заявлял, что договоренность о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и размещении в регионе российских миротворцев не связана с инцидентом со сбитым российским вертолетом Ми-24.

Накануне вечером парламент Турции одобрил предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. Они должны быть задействованы в работе турецко-российского центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.