Леонид Волков: Осеннее обострение накрыло депутатов

Осеннее обострение в этом году накрыло депутатов поздно, зато оказалось особенно ярким. Буквально за два дня, как из рога изобилия:

1. Законопроект о том, что буквально все теперь будут «иностранными агентами», и что на всех кандидатов от «Умного голосования» нашьют по желтой звезде.

2. Законопроект о том, что за биткоины будут сажать не хуже, чем за изнасилования или грабежи. «Ты за что сидишь?» — «Да как все, ничего особенного, майнил я» — «О, братан, а я альткойны выпускал, уважуха тебе».

3. Законопроект о том, что митинговать совсем нельзя. Ну то есть и было нельзя, но теперь совсем. Очередь пикетов — очередь в спецприемник. А сбор денег на сцену и звук — как на выборы, через специальный счет. А если даже удалось согласовать и собрать — ничего, за час до начала мэрия отменит, ссылаясь на «угрозу теракта», и это будет законно.

4. Законопроект о том, что предвыборную агитацию нельзя вести в интернете. В телевизор мы вас не пустим, газетки и листовки мы у вас изымем, но в интернет — ни-ни, не смейте, там сразу блокировка.

И это я еще что-то забыл, как мне кажется. Напоминайте!

Каждый из этих законопроектов имеет смысл только в контексте выборов, разумеется. У них есть стройная «концепция», типа они догадались, как устроена «методичка Госдепа по оранжевым революциям»: из ЦРУ присылают биткоины, на них оппозиционеры устраивают агитационную кампанию в интернете, продвигая на эти грязные деньги своих кандидатов, а когда тех снимают с выборов или когда выборы фальсифицируют — выходят митинговать. И вот они себе это придумали — сами придумали, сами испугались — и решили с этим систематически бороться.

Ничего нового: просто обычное их презрение к гражданам России; нежелание, неготовность признать, что подавляющее большинство граждан ненавидит Единую Россию, искренне голосует против, а многие еще и донатят на независимые избирательные кампании и выходят на митинги, чтобы защищать независимых кандидатов. Но депутатом-единороссам некомфортно жить в мире, в котором земля у них горит под ногами, и они спрятались в раковину вымышленного мирка, в котором ЦРУ и биткоины.

Хорошая новость: это все не будет работать. С биткоинами и интернет-агитацией у них просто ничего не получится (так как они не понимают, как это работает), маркировка кандидатов «иностранными агентами» скорее только поможет избирателям разобраться, а что касается запрета митингов — ну, слушайте, вон в Хабаровске 100 дней подряд «запрещенные» митинги, и что? Когда люди реально хотят выйти на улицу — они выходят. Вне зависимости от того, что там еще придумают кремлевские придурки в жидкой луже своих страхов и фантазий.

Но все равно, надо признать: давно такого залпа не было.

А все почему? Потому что вам, может быть, кажется, что после бурного лета наступила относительно спокойная осень, а вот депутатам так не кажется. Потому что вам, может быть, кажется, что грядущие выборы в Госдуму не особенно важны, а вот депутатам так не кажется.

Они понимают:

а) ничего важнее этих выборов нет,

б) кампания уже началась,

в) если ничего не делать, Единая Россия проиграет с ужасным треском.

Вот и делают, что могут и как умеют.

И нам пора начинать.

Источник