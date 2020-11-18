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Суд отстранил от должности мэра Томска

18.11.2020

Суд в Томске удовлетворил ходатайство следствия об отстранении от должности мэра города Ивана Кляйна, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТВ2 со ссылкой на пресс-службу суда. 

Кляйна задержали сотрудники ФСБ 13 ноября во время селекторного совещания в мэрии. Суд отправил его в СИЗО до 13 января 2021 года. По версии следствия, в 2016 году Кляйн поручил внести сведения о наличии у предприятия «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, в результате чего местный предприниматель Ринат Аминов не смог построить многоквартирные дома. При этом  Кляйн является основным акционером «Томского пива» и ранее руководил им. 

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