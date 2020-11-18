Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности за отрицание нарушений на выборах

Президент США Дональд Трамп уволил Криса Кребса, главу Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности (CISA), которое отвечало за безопасность президентских выборов.

«Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и мошенничество — в том числе голосование умерших людей, наблюдатели не допускались на участки для голосования, были «сбои» в машинах для голосования, которые передали голоса Трампа Байдену», — пояснил президент решение в Twitter.

Ранее в CISA заявили, что голосование по выборам президента США 3 ноября стало самым защищенным в истории Америки: «Нет никаких доказательств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или каким-либо образом была испорчена».