В Госдуму внесли ужесточающие законодательство о митингах инициативы

Два законопроекта, ужесточающие законодательство о митингах внес в Госдуму первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Как пишет «Медиазона», депутат от «Единой России» предложил обязать организаторов акций указывать реквизиты банковского счета для сбора денег «на организацию и проведение публичного мероприятия». При этом деньги нельзя будет получать от других государств, иностранцев, зарубежных и международных организаций, признанных «иностранными агентами» НКО, россиян младше 16 лет и «анонимных жертвователей». Банковский счет нужно будет указывать в уведомлении о проведении митинга. Организатор митинга в течение 10 дней будет обязан вернуть оставшиеся деньги жертвователям и предоставить властям отчет о расходах на митинг.

Кроме того, по идее Вяткина, суды смогут признавать публичным мероприятием не только «совокупность актов пикетирования», но и «поочередное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования», то есть ставшие популярными у оппозиции «пикетные очереди». Депутат также предложил запретить акции у зданий экстренных служб. Журналистам же во время работы на митингах нельзя будет «скрывать отличительный̆ признак представителя СМИ».