Турция отправит военных в Азербайджан

Генеральная ассамблея парламента Турции одобрила предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. Они должны быть задействованы в работе центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, который создается совместно с Россией.

«Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции», — говорится в тексте документа, передает Anadolu.

Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться президентом Турции. В Москве неоднократно говорили, что турецкие миротворцы не войдут в Нагорный Карабах.

Российские миротворцы уже вошли в зону конфликта. Но сегодня Совет Федерации рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных Сил за пределами России, сказано в повестке заседания верхней палаты. Как пояснил ТАСС замглавы МИД Андрей Руденко, рассмотрение вопроса связано с обращением президента Владимира Путина по поводу отправки российских миротворцев в Нагорный Карабах. Ранее в СФ заявляли, что одобрения палаты на введение миротворцев не требуется.