Главное в политике за 16 ноября

ГЛАВНОЕ

• Почти в 95% эффективность своей вакцины от коронавируса оценила американская компания Moderna — это больше, чем у российского препарата и вакцины от компании Pfizer. Кроме того, новую вакцину можно хранить при температуре всего минус 20 градусов.

• Сама по себе вакцина не положит конец пандемии, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус — людям все равно нужно будет продолжить наблюдение, тестирование, лечение, изоляцию, выявление контактов и карантин.

• Уровень суточной заболеваемости в России вновь побил рекорд — Бурятия стала первым регионом, объявившим повторный локдаун.

• «Итальянскую забастовку» объявили сотрудники больницы в Архангельской области — они требуют средств индивидуальной защиты и выплат надбавок за работу с зараженными коронавирусом.

• Ожидаемая продолжительность здоровой жизни среднего жителя России за 2020 год составила 58,9 года — в рамках нацпроекта «Демография» власти планируют увеличить показатель до 67 лет к концу 2024 года.

ПОЛИТИКА

• Проевропейский кандидат Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдавии — действующий глава государства Игорь Додон отстал от нее на 15%.

• Додон намерен опротестовать итоги голосования, так как на выборах выявлено много нарушений.

• «Полномочия президента в Молдове невелики, — отмечает политолог Александр Ивахник. — В парламенте Додон через свою соцпартию пока сохраняет контроль над большинством. Соответственно и правительство, видимо, останется прежним».

• «Ставка Додона на молдавскую (в противовес румынской) идентичность, связи с Россией (публично акцентировавшиеся, чтобы сохранить приднестровские голоса, но при этом аккуратно лимитирумые) и традиционную нравственность (опора на церковь) оказалась менее убедительной, — пишет политолог Алексей Макаркин. — Теперь Санду придется иметь дело с коррумпированным, предельно прагматичным и изрядно циничным политическим классом. Ее ставка — на скорейшие парламентские выборы. Но прочного большинства у нее, видимо, не будет».

БЕЛОРУССИЯ

• Белоруссия требует от Польши выдать основателя telegram-канала НЕХТА Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича — их обвиняют в организации массовых беспорядков.

• 1127 протестующих задержали белорусские силовики на прошедшей в воскресенье акции протеста.

• «С красно-зелеными флагами гулять можно, с бело-красно-белыми нельзя. Ничего не перепутайте! В спортивных штанах и с ружьем бегать можно, в платье и с цветами гулять нельзя. Рисовать граффити нельзя, разрушать мемориалы можно. Наркотиков в городе нет — все сожрали ОМОНовцы. Если к вам пристает агрессивно настроенный человек — не спорьте — это милиционер. Если рядом остановился микроавтобус — бегите, но не трусцой, а во всю мощь», — пишет Саша Филипенко в своем «Путеводителе по Минску».

• Светлана Тихановская договаривается о расширении санкционного списка Евросоюза в отношении Минска: «Активно работаем над экономическими санкциями по бизнесам и госкомпаниям, которые кормят режим. Плюс ожидается, что страны ЕС вот-вот расширят список персональных санкций до 200 фамилий».

СУД

• Алексей Навальный подал в суд на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова из-за его слов о сотрудничестве политика с ЦРУ.

• Вдова Александра Литвиненко подала иск против России в Европейский суд по правам человека, требуя €3,5 млн в качестве компенсации за его убийство.

ВОЙНА

• Турецкий парламент рассмотрит вопрос отправки военных в Азербайджан — они должны быть задействованы для мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках турецко-российского наблюдательного центра.