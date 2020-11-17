Андрей Плахов о Романе Виктюке

2020-й ковидный продолжает свою жестокую жатву. Умер Роман Виктюк.

Один из последних могикан отечественного театра позднее-советских времен. И совершенно отдельный художник, создавший свой собственный "идеальный театр", в котором он сам был главным и лучшим артистом, мерилом таланта, смелости, экстравагантности.

Когда я учился в школе, он был звездой нашего города, ставя острые будоражащие спектакли во Львовском театре юного зрителя. После (кажется, так и не раскрытого) убийства его близкого друга, актера Юрия Копосова, покинул Львов.

А уже в Москве я получил одно из сильнейших театральных впечатлений всей жизни, посмотрев в театре МГУ спектакль Виктюка "Уроки музыки" по пьесе Л. Петрушевской. Мы, земляки, не часто встречались в столице империи, но я всегда ощущал его близкое присутствие.

Когда настала неподцензурная эпоха, именно он сумел лучше всего воспользоваться ее плодами. Его "Служанки" и "М. Баттерфляй" — идеальные спектакли, в которых сочетались свобода внешняя и внутренняя. А последней он обладал всегда — во все времена.

Светлая память...

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