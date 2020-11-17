Алексей Навальный об иске к Пескову

Ага, всё верно говорят в новостях. Иск против усатого лгунишки Пескова подан в суд.

Я обычно в суда на пропагандистов не подаю - не вижу смысла терять время, но тут во-первых, важно то, что Песков не просто человек, работа которого врать. Он замглавы администрации президента. То есть высокопоставленный чиновник.

Его шеф отдал приказ меня убить, я случайно выжил, потом занимаюсь с физиотерапевтом, чтобы снова научиться нормально ходить и слышу восхитительную новость: Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о том, что Навальный в Берлине работает с сотрудниками ЦРУ.

ШТОА?!

Наглый мерзавец просто придумывает всякую чушь и говорит её.

И, во-вторых, (тут я повторюсь) Пескову стоит помалкивать о "загранице". Напоминаю внутреннюю шутку в ФБК о Пескове: из его детей можно составить взвод солдат НАТО. Одна живет в Париже (в квартире, купленной Песковым), другой долгие годы был в Англии (и даже в тюрьме там сидел). Предыдущая жена во Франции. Нынешняя жена 14 жила в Нью-Йорке с квартирой на Манхэттене.

Сам жулик проводит отдых на паруснике, аренда которого стоит 26 миллионов рублей в неделю (не ошибка, в неделю).

Ну вот посмотрим. Пусть приходит в суд и покажет мне и всей стране, какие у них там доказательства.

Предполагаю, что позориться Песков не захочет, в суд позвонят, и наш иск вообще не будут рассматривать. Скажут, что он неподсудный или вроде того. Ну, тоже будет полезная информация для всех о том, кого наше государство делает великими и неприкасаемыми.

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