Дума одобрила законопроект о гарантиях бывшему президенту

Госдума в первом чтении приняла поправки в Закон «О гарантиях Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» — он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность экс-президента также распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку, сообщают в Госдуме.

Кроме того, депутаты приняли в первом чтении законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации. Согласно документу, бывшие президенты России могут получать статус пожизненного сенатора. Сегодня такую привилегию могут получить Владимир Путин (когда покинет пост главы государства) и Дмитрий Медведев.