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Госдума одобрила упразднение региональных Конституционных судов

17.11.2020

До 1 января 2023 года в России упразднят Конституционные и уставные суды в регионах. Поправки сегодня одобрила Госдума при принятии во втором чтении президентского законопроекта о досрочном прекращении полномочий судьи, передает «Интерфакс».

Закон должен вступить в силу через 10 дней с момента опубликования, после этого региональные конституционные и уставные суды не должны принимать новые дела к производству. Закончить их рассмотрение суды должны к моменту своего упразднения. Действующим судьям на момент упразднения судов сохранят гарантии, включая материальное и социальное обеспечение.

Сейчас у регионов есть право создавать Конституционные и уставные суды. Такие суды проверяют региональные и местные законы и другие нормативные правовые акты местной конституции или уставу, а также толкуют их. Они действуют в полутора десятках субъектов Федерации.

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