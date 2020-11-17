Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»

Сенат США принял законопроект, который позволит привлекать к уголовной ответственности за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Американского антидопингового агентства (USADA). По словам главы ведомства, закон предусматривает уголовные наказания для лиц, которые причастны к схемам мошенничества с допингом. Он обеспечит защиту чистых спортсменов и информаторов, а также позволит привлечь к ответственности «участников международных допинговых заговоров».

Как пишет ТАСС, «акт Родченкова» будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он участвует в допинговом сговоре на соревнованиях с американским присутствием. Нарушителям грозит штраф до $1 млн и лишение свободы до 10 лет, преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается.

Законопроект носит имя бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, на показаниях которого во многом основывался доклад эксперта WADA Ричарда Макларена. В 2017 году Родченков передал в WADA информацию о системе употребления допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи. После этого Международный олимпийский комитет дисквалифицировал спортсменов из России, аннулировал их результаты на Играх-2014 и приостановил членство Олимпийского комитета страны.