В России поставлен рекорд по загрязнению воздуха

Эксперты зафиксировали рекордное количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. После весеннего локдауна в большинстве регионов рост числа фиксируемых загрязнений ускорился: число ядовитых выбросов в атмосферу за девять месяцев с начала года на треть превысило максимум десятилетней давности, а по сравнению с 2019 годом количество загрязнений подскочило в три раза.
Исследование было сделано на основании данных Росгидромета. Основными загрязняющими веществами в регионах стали бензпирен, крайне токсичный продукт горения и опасный канцероген, а также сероводород — ядовитый газ, образующийся на промышленных предприятиях и свалках. Также фиксировались случаи загрязнения воздуха свинцом, формальдегидом, этилбензолом, хлоридом водорода, оксидом углерода и диоксидом азота.
Случаи загрязнений воздуха были сконцентрированы преимущественно в нескольких регионах. Более половины — 112 — пришлось на Самарскую область. Далее следуют Бурятия (22 случая), Оренбургская область (9), Забайкальский край (8) и Красноярский край (7). Среди городов, на территории которых было зарегистрировано больше всего загрязнений, — Самара, Селенгинск (Бурятия), Чита (Забайкальский край), Улан-Удэ и Красноярск.
«В начале пандемии коронавируса часто высказывалось мнение, что закрытие предприятий и снижение транспортного потока будет позитивно сказываться на экологической обстановке, — говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова. — Однако по факту ситуация может оказаться не столь однозначной: основные промышленные мощности продолжили работу, при этом вопросы соблюдения экологических требований во время пандемии могли отойти на второй план».