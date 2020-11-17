Экипаж корабля Crew Dragon перешел на МКС

Американские и японский астронавты перешли с корабля Crew Dragon компании SpaceX на борт Международной космической станции. Об этом со ссылкой на NASA сообщает «Интерфакс».

Первый регулярный коммерческий пилотируемый корабль Crew Dragon-1 состыковался с модулем Harmony американского сегмента МКС в автоматическом режиме в 7:00 по московскому времени. Он стартовал вечером 15 ноября с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

С 2011 года астронавтов NASA доставляли на МКС российские «Союзы», так как в США была прекращена программа шаттлов.