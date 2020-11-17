Москва и область потратят более 2,7 млрд рублей на военные сборы школьников в парке «Патриот»

Мэрия Москвы ежегодно планирует выделять по 450 млн рублей молодежному центру «Авангард» на проведение военных сборов для школьников в парке «Патриот». Примерно такую же сумму организация будет получать из бюджета Московской области, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на проекты региональных бюджетов. Деньги будут выделены по статье расходов на образование.

АНО «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», создан в сентябре 2019 года по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и министра обороны Сергея Шойгу. Его основные цели — обучение старшеклассников первичным навыкам военной подготовки, патриотическое воспитание молодежи и популяризация военной службы. Строительство военного центра для школьников на территории парка «Патриот» спонсировали власти Москвы и Подмосковья — бюджет каждого региона вложил в строительство по 2 млрд руб.

Сборы школьников в «Патриоте» обойдутся дороже, чем некотрые известные прокремлевские молодежные проекты, отмечают «ОМ». Так, на проведение всероссийского образовательного форума «Территория смыслов» на 2021, 2022 и 2023 годы ежегодно закладывается порядка 320 млн руб. На «Тавриду» планируют потратить рекордную сумму — 818 млн руб. в 2021 году и по 928 млн в 2022 и 2023 годах. Форумы «Территория смыслов» и «Таврида» появились в 2015 году, их проводила Росмолодежь.