Правозащитник Сергей Мохнаткин посмертно награжден премией Магнитского

Сергей Мохнаткин и Белорусский свободный театр стали лауреатами Международной премии в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского. Об этом объявлено на церемонии вручения премии в Лондоне, передает DW.

«Мохнаткин отказался признавать беззаконие. Именно поэтому в 2016 году его избили в колонии, сломав ему позвоночник. Его освободили, но освободили только чтобы позволить ему умереть», — отметил Владимир Кара-Мурза.

Белорусский свободный театр, зарегистрированный в Лондоне и называющий себя «авангардом художественного сопротивления» Александру Лукашенко удостоен премии за «смелость под огнем». Основной состав театра продолжает работать в Белоруссии.

Премия Магнитского вручается с 2015 года. Она носит имя российского юриста Сергея Магнитского, уличившего ряд чиновников в хищении у государства более $230 млн. Он был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов и умер в больнице СИЗО ноябре 2009 года. В США в 2012 году был принят «акт Магнитского», предусматривающий персональные санкции против лиц, ответственных за нарушения прав человека в России. С тех пор еще несколько стран приняли подобные законы.