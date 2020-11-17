NYT: Трамп рассматривал возможность нанесения удара по ядерному объекту в Иране

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп запросил варианты нанесения удара по главному ядерному объекту Ирана, но советники убедили его не делать этого из-за угрозы более широкого конфликта. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Трамп сделал запрос во время встречи в четверг со своими высокопоставленными советниками по национальной безопасности, включая вице-президента Майка Пенса, нового исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера и генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов, передает публикацию «Голос Америки». Запрос поступил на следующий день после того, как в отчете ООН было сказано, что Иран завершил перевод ряда усовершенствованных центрифуг с наземного завода на своем основном заводе по обогащению урана на подземный, что является новым нарушением ядерного соглашения с ведущими государствами.

NYT предполагает, что Трамп хочет испортить отношения с Ираном, чтобы Джо Байдену после прихода к власти было труднее выполнить предвыборное обещание и возродить ядерную сделку на условиях 2015 года.