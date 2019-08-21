В суд поступил иск от Навального к Пескову

Алексей Навальный подал иск к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Заявление зарегистрировано сегодня в Пресненском районном суде.

Ранее Навальный сообщал, что намерен подать иск к Пескову из-за его слов о сотрудничестве политика с ЦРУ. «Вы знаете, что я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, хоть они и врут про меня целыми днями. Просто не хочу тратить время. Однако здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на «работу со специалистами ЦРУ», — писал Навальный.

Песков ранее в интервью СМИ

сказал, что спецслужбы США работают с оппозиционером: «Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки <…> Это, собственно, не первый раз, когда ему дают разные инструкции».